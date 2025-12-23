Hasbinallah Ve Nimel Vekil anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

İslam’da tevekkül, kulun elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakması ve O’na gönülden güvenmesi anlamına gelir. Hayatın farklı dönemlerinde yaşanan haksızlıklar, zorluklar, korkular ve belirsizlikler karşısında Müslümanlar, manevi olarak güç veren dua ve zikirlerle Allah’a sığınır. Bu zikirlerin başında gelen Hasbinallah ve nimel vekil de önemli anlamlara gelir.

Hasbinallah ve nimel vekil, Allah’ın kuluna yeterli olduğunu ve en güzel vekilin O olduğunu ifade eden derin anlamlı bir iman cümlesidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu mübarek söz, özellikle zor zamanlarda okunarak kalbi sakinleştiren, kişiye sabır ve teslimiyet bilinci kazandıran güçlü bir yakarış olarak kabul edilir. Peki Hasbinallah ve nimel vekil nasıl okunur ve fazileti nedir? İşte merak edilen detaylar…

HASBİNALLAH ve NİMEL VEKİL ANLAMI

Hasbinallah ve nimel vekil anlamı Müslümanlar tarafından sıkça merak edilir. Bu ifade, Arapça kökenli olup Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmrân Suresi’nin 173. ayetinde yer alır. Ayette müminlerin, karşılaştıkları tehdit ve korkular karşısında Allah’a sığınarak bu sözleri söyledikleri bildirilir.

Bu ifadenin Arapça yazılışı şöyledir; “Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azîm.” Günlük kullanımda ise genellikle şu kısmı okunur: “Hasbinallah ve nimel vekil.” Türkçe anlamı ise aşağıda verilmiştir; “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.” Bu söz, kulun bütün işlerini Allah’a havale ettiğini, O’na güvendiğini ve O’ndan başka sığınılacak kimse olmadığını ifade eder. Aynı zamanda teslimiyet, sabır ve tevekkül anlamlarını da içinde barındırır. Bu nedenle birçok kişi tarafından sıkça okunur. HASBİNALLAH ve NİMEL VEKİL NASIL OKUNUR? Hasbinallah ve nimel vekil nasıl okunur? Bu zikir için belirli bir zaman, mekân ya da sayı şartı yoktur. Kişi dilediği her an, özellikle sıkıntılı zamanlarda bu ifadeyi okuyabilir. Okunuşu aşağıda verildiği gibidir; “Hasbinallâhu ve ni‘mel vekîl.” Okurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sözlerin samimiyetle ve anlamı düşünülerek söylenmesidir. Genellikle şu zamanlarda okunması önerilir;