Haşhaş sevenler için çok leziz bir tarif vereceğim sizlere. İkramlarınızda, çay saatlerinde ve kahvaltıda da tüketebileceğiniz bu çörek çeşidi çok doyurucu ve lezzetli bir tattır.
Haşhaşlı Çörek Malzemeler:
- 2 Su Bardağı Ilık Süt
- 1 Paket Yaş Maya
- 1 Çay Bardağı Zeytinyağı
- 3 Yemek Kaşığı Şeker
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz
- Aldığı Kadar Un
İç Harcı İçin
- Yaş Haşhaş
- Sıvılaşana Kadar zeytinyağı
Haşhaşlı Çörek Hazırlanışı
- Haşhaşlı çörek tarifi için sütünüzü ılık sıcağa yakın olarak hamur yoğurma kabına alalım, maya, şeker, tuz ve zeytinyağı ekleyelim.
- Sıvıları karıştırıp azar azar unumuzu ekleyelim, hafif elimize yapışacak bir kıvamda olana kadar yoğuralım.
- Hamurumuzu sıcak bir ortamda üzerini kapatarak mayalanması için bekletelim.
- Mayalanan hamurumuzu 5 eşit bezeye ayıralım, bezelerimizi merdane ile açalım.
- Açtığımız bezeleri üst üste gelecek şekilde aralarına hazırladığımız haşhaş ezmesini, bolca sürelim en üste sürmeden hamurumuzu elimizle çekiştirip büyütelim.
- 4 santim genişliğinde şeritler kesip bir baştan tutup diğer taraftan bükelim ve tepsimize yuvarlak olana kadar döşeyelim.
- 200 derece üzerine yumurta sarısı sürüp alt kızarana kadar pişirelim.
- Haşhaşlı Çörek hazır. Afiyet olsun…
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