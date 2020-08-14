Haşhaş sevenler için çok leziz bir tarif vereceğim sizlere. İkramlarınızda, çay saatlerinde ve kahvaltıda da tüketebileceğiniz bu çörek çeşidi çok doyurucu ve lezzetli bir tattır.

Haşhaşlı Çörek Malzemeler:

2 Su Bardağı Ilık Süt

1 Paket Yaş Maya

1 Çay Bardağı Zeytinyağı

3 Yemek Kaşığı Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz

Aldığı Kadar Un

İç Harcı İçin

Yaş Haşhaş

Sıvılaşana Kadar zeytinyağı

Haşhaşlı Çörek Hazırlanışı