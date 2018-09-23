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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haşim Bey Hacısüleymanoğlu ve Nisa Aktaş'ın nikah şahitliklerini Aydın Aktaş, Atilla Kıralı, Emrah Alsaç, Yaşar Aktürk, Yusuf Hacısüleymanoğlu üstlendi. Hacısüleymanoğlu, damatlık tercihini Scala'dan yana kullanırken, Nisa Aktaş Alisse Nuera marka gelinlikle gece de yer aldı.