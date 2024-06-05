Hasta alt bezi desteğine zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinde artışa gidildiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağladığımız 'Çocuk Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi' fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağladığımız "Çocuk Hasta Alt Bezi / Külotlu Hasta Alt Bezi" fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz.



Hayırlı olsun.



Desteklerinden dolayı… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 5, 2024