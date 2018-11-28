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Domates

Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına kim hayır diyebilir. Bu nedenle önerimiz yazın hazırladığınız ve derin dondurucuya attığınız domatesleri kışın kullanmanız. Domates kalp hastalıkları riskini azaltır.