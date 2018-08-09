Olay, akşam saatlerinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası önündeki bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli şüpheli, hastanede kısa süre önce doğum yapan kız kardeşinin yanına geldi. Daha öncesinde aralarında husumet bulunan kız kardeşinin kayınpederi ile karşılaşan M.T., önce sözlü tartışmaya başladığı C.Ö.’yü iki el ateş ederek tabancayla ayak ve kolundan yaraladı.

İHA'nın haberine göre, aile fertlerinin de olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Taşlı ve sopalı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Hastaneden kaçmaya çalıştığı sırada kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan M.T. gözaltına alındı.

Hastane bahçesinde adeta terör estiren M.T.’nin havaya ateş açtığı da öğrenildi. Hastanede bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaralı C.Ö., hastanede müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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