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        Haberler Dünyadan Hastaneye kaldırılan Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor - Magazin haberleri

        Hastaneye kaldırılan Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor

        Hafta sonu evinde atlarıyla ilgilenirken geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Prenses Anne'in hafıza kaybı sorunu yaşadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:25
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        Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in kızı ve Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, pazar günü evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

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        Kraliyet ailesinin açıklamasında Anne'nin geçirdiği kazanın niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Prenses'in atlarıyla ilgilenirken kaza geçirdiği, attan düşmüş olabileceği iddia edilmişti.

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        Telegraph'ta yayınlanan habere göre; Prenses Anne, yaşadığı kaza nedeniyle hafıza kaybı yaşıyor. Prenses'e bir atın kafasının veya bacaklarının çarptığı, bundan dolayı yaşadığı hafıza kaybının geçici olduğu düşünülüyor.

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        İyi bir binicilik sporcusu olan Prenses Anne, 1970'lerde Olimpiyatlarda yarışmıştı.

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        Prenses, önceki hafta düzenlenen geleneksel askeri geçit töreni Trooping of the Colour'da neredeyse atının kontrolünü kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

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        Kameralar, Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Anne'in, at sırtındaki iki muhafızın yanında giderken, atının asi davranmaya başlamasıyla soğukkanlılığını korumaya çalıştığı anları kaydetmişti.

        #Prenses Anne
        #hastane
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