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Hastaya müdahaleye giden Rabia, merdivenden itildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hastaya müdahaleye için giden 30 yaşındaki 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, geç geldikleri gerekçisiyle hasta yakını tarafından merdivenden itildi.

Hastaya müdahaleye giden Rabia, merdivenden itildi
DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, (30) kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğradı. Hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdiveninden düşen Kılıç'ın, sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı meydana geldi.

Olay, 14 Mayıs gecesi Keçiören'de meydana geldi. 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için yola çıktı. Hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü. Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi. Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikayette bulundu.

'BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'

Hastanede tedavisi devam eden Rabia Kılıç, ihbar üzerine hızlı bir şekilde adrese hareket ettiklerini söyleyerek "Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. Vakanın olduğu daireye henüz adım atamadan, hastanın oğlu olduğunu söyleyen kişi, biz daha hastayı görüp müdahale bile etmeden üstümüze yürüdü. Ben ne olduğunu anlamadan kendimi merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Düşerken her yerimi vurdum ve sol ayağımda bir sıcaklık hissetim. Ben yerde yatarken hakaret ve tehditlerine devam etti. 'Niye yerde yatıyorsun, neden hastama müdahale etmiyorsun?' diye bağırdı. Ben şokun etkisinde olduğum için ne olduğunu anlamadım. Sonradan ekip arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, ben yerde yatarken dahi küfür edip, bana vurmaya devam etmiş. Resmen beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

'İLK DEĞİLİM AMA NE OLUR SON OLAYIM'

İlk defa mesleğini icra ederken fiziksel bir şiddete maruz kaldığını belirten Kılıç, "Sözel saldırı çok oluyor; ancak ilk defa böyle bir fiziksel saldırıya maruz kaldım. Ben hayat kurtarmak için, insanlara yardım etmek için oradaydım. Uğradığım bu saldırı insanlık dışı bir şey. Biliyorum ben ilk değilim; ama ne olur son olayım. Benim amacım orada insan kurtarmak ve insanlara fayda sağlamak. Şu anda yatağa bağımlı olmak, ihtiyaçlarımı giderememek, bir başkasına muhtaç olmak çok zor bir şey. Ben de yakın zamanda annemi kaybettim; ama hiç kimseye saldırmadım. Köşeme geçtim ve acımı yaşadım. Bu olayların önüne geçilmesini istiyorum" diye konuştu.

'CAN KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU'

Rabia Kılıç'ın ağabeyi Hidayet Kılıç, kardeşinin insan sağlığı için çalışan bir sağlık personeli olduğunu belirterek, "Kardeşimin işi can kurtarmak. Can kurtarmak için giderken az daha kendi canından oluyordu. Allah kurtardı. 25-30 basamaktan yuvarlandı. İlk gördüğümde ne yapacağımı bilemedim, durumu çok kötüydü. Sorduğum sorulara cevap bile veremiyordu. Şu an sağlık durumu iyi; ancak fiziksel ve psikolojik hasarları kaldı. Bunu yapan şahsın cezasız kalmasını istemiyorum. Her şeyi adaletten bekliyorum. Kardeşim ve ekip arkadaşları davacı oldu. Saldırgan gerekli cezayı alana kadar peşine düşeceğiz" dedi.

Hasta yakını S.K.'nin polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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