New York Times, Türkiye'deki depremleri manşete taşıdı ve "Türkiye'nin halihazırda harap olan deprem bölgesinde bir ölümcül depremle daha sarsıldı" başlığını kullandı.

Haberde, "Türkiye'nin güneyini vuran tarihi depremden sadece iki hafta sonra yeni bir güçlü deprem yaşandı, birçok insan hala binaların çökmesi korkusuyla

dışarıda uyuyor." ifadeleri kullanıldı.