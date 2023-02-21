Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Büyük felaket dış basında

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yarasını sarmaya çalışırken, dün akşam saatlerinde Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik depremlerle sarsıldı. Türkiye'nin yaşadığı büyük felaket dünya basınında geniş yankı uyandırdı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    New York Times, Türkiye'deki depremleri manşete taşıdı ve "Türkiye'nin halihazırda harap olan deprem bölgesinde bir ölümcül depremle daha sarsıldı" başlığını kullandı.

    Haberde, "Türkiye'nin güneyini vuran tarihi depremden sadece iki hafta sonra yeni bir güçlü deprem yaşandı, birçok insan hala binaların çökmesi korkusuyla
    dışarıda uyuyor." ifadeleri kullanıldı.
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    Washington Post, "Türkiye-Suriye sınırını vuran bir diğer güçlü depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    CNN ise, "2 hafta önce binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı depremlerin ardından Türkiye'nin güneyinde 6,3'lük artıçı yaşandı. En az 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

     

     
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    İngiliz The Guardian gazetesi, yaşanan depremleri manşete taşıyarak, "Hatay, felaketten 2 hafta sonra iki güçlü depremle sarsıldı" başlığını kullandı.
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    BBC, "Türkiye'de yeni depremler insanları enkaz altında bıraktı" ifadelerine yer verdi.

     

     
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    Alman Der Spiegel, Türkiye ve Suriye sınırında yeniden güçlü bir deprem olduğunu ifade ederek, "Depremlerde yine ölü ve yaralılar var" dedi.

     

     
  • Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri

    Fransız Le Monde gazetesi de "Türkiye ve Suriye'de depremler: 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler yaşandı en az 3 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

     

     

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.