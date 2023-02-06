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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 1200 civarında bina yıkıldı

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 1200 civarında bina yıkıldı
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HABERTURK.COM

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak kentteki son durum hakkında bilgi verdi.


Savaş şu değerlendirmede bulundu:

"İNSANLAR ISI KAYBINDAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

"Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 05'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir"

Bu sözler karşısında Fatih Altaylı, gözyaşlarına hakim olamadı.


Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü:


"İNSANLARA YEME, İÇME BARINMADA DESTEK ŞART"

Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok.

"NE KADAR HIZLI GELİRLERSE O KADAR İYİ OLUR"

Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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