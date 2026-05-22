        Hatay'da 3 gündür kayıptı, sahilde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hatay'da 3 gündür kayıptı, sahilde ölü bulundu

        Hatay'ın Defne ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Özkan Altunel, Samandağ ilçesinde sahilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 22:52 Güncelleme:
        3 gündür kayıptı, ölü bulundu

        Defne ilçesi Samankaya Mahallesi’nde yaşayan Özkan Altunel 19 Mayıs’ta kayboldu. Arama çalışması başlatılan Altunel'in bugün saat 19.30 sıralarında Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde cansız bedeni bulundu.

        Olay yerinde yapılan incelemede Altunel'in vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Özkan Altunel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

