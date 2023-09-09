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        Haberler Yaşam Hatay'da boynuzlu engerek yılanı görüldü

        Hatay'da boynuzlu engerek yılanı görüldü

        Hatay'da oldukça zehirli bir tür olan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:49
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        Oldukça zehirli! Hatay'da görüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüldü.

        Alınan bilgiye göre Karacami Mahallesi'nde yolda yılan gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

        Adrese giden Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirlği ekipleri, yılanın oldukça zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu tespit etti.

        Ekiplerin bulunduğu yerden aldığı engerek yılanı kontrollü şekilde doğaya salındı.

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        #boynuzlu engerek yılanı
        #haberler
        #Hatay
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