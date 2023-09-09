Hatay'da boynuzlu engerek yılanı görüldü
Hatay'da oldukça zehirli bir tür olan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüldü.
Alınan bilgiye göre Karacami Mahallesi'nde yolda yılan gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
Adrese giden Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirlği ekipleri, yılanın oldukça zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu tespit etti.
Ekiplerin bulunduğu yerden aldığı engerek yılanı kontrollü şekilde doğaya salındı.