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        Haberler Gündem Hatay'da depremde yıkılan Rönesans sitesinin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

        Hatay'da depremde yıkılan Rönesans sitesinin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

        Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin gözaltına alınan 5 sorumlusundan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:56
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        Rönesans davasında 4 tutuklama daha
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        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un eşi D.B. Coşkun, statik proje ve uygulama denetçisi B.S, uygulama denetçisi M.H.E, yapı denetim şirketinin yetkilisi ve müdürü A.K, kontrol elemanı Ö.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.B. Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu 21 Mart'ta, sitenin mühendislerinden E.D. ise 22 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Şubat'ta, Rönesans Sitesi'nin yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletmişti.

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        #rönesans sitesi
        #haberler
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