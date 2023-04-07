Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşarak mutlu olmaları için çeşitli kurumlar tarafından etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda THK, Hatay merkez ve ilçelerinde maket model uçakla uçurtma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Antakya'daki Defne Çadırkent'te düzenlenen etkinlikte, THK Model Uçak Rehber Öğretmeni Mehmet Oğul gözetiminde çocuklar maket kitlerden uçak yaptı.

Oğul'dan uçakların nasıl uçurulacağıyla ilgili eğitim alan çocuklar, çadırların arasında yaptıklarını uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

"ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERE GİDİYOR, ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRİYORUZ"

Mehmet Oğul, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen illerde çalışma yaptıklarını söyledi.

Ayni ve nakdi yardımların dışında etkinlikler de gerçekleştirdiklerini anlatan Oğul, şöyle konuştu:



"Çocuklarımıza model uçak yaptırıyoruz. Çadır ve konteyner kentlere gidiyor, çocuklarımızı sevindiriyoruz. Uçaklarımız hazır kitler halinde. Onlara uçuş etkinliği yaptırıyoruz. Uçakların kurulumu 15 dakika sürüyor. Montaj sonrası uçuş aşamasına geçiyoruz. Model uçaklarla uçurtma etkinliğimizde depremi unuttuklarını görüyoruz, mutlu oluyoruz. Onları sevindirmek çok güzel bir duygu. Aynı zamanda çocuklarımıza havacılığı sevdirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak istiyoruz. Devlet tüm imkanlarıyla, kurumlarıyla burada."

"MORALİMİZİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

9'uncu sınıf öğrencisi Eylül Koşar ise çadır kentteki okula geldiğini, uçurtma etkinliğini görünce katıldığını kaydetti.

Aktivitelerin iyi geldiğini aktaran Koşar, "Evlerimiz yıkıldı, psikolojik anlamda çöküntüdeydik. Buraya geldik, ders dışında da bize yardımcı oluyorlar. Maket uçak yaptık, uçurduk eğlenceliydi." diye konuştu.

Zeynep Şık da çok sevdiği okuluna kavuştuğunu, arkadaşlarıyla hem ders çalışıp hem oyun oynadıklarını söyledi.

Depremde her şeylerini kaybettiklerini belirten Şık, "Evde oturup, depremi düşünmekten sıkılmıştık. Buraya geliyor, kafamızı dağıtıyoruz. Uçurduk, eğlendik. Bize bu keyfi yaşattıkları için mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Elif Uysal, bu şekilde derslerine daha motive olduğunu dile getirdi.

Çocuklardan Buket Anlar, yaşamlarını çadırda sürdürdüklerini anlatarak, "Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz." dedi.