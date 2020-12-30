Çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy korona virüse yakalandı. Hatay'da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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