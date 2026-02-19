Canlı
        Haberler Gündem Hatay'da drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

        Hatay'da drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

        Hatay'da otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 58 bin 217 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 00:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 00:15
        Drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Antakya ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren F.M., bu anlara ait çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sosyal medya kullanıcılarının şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, drif atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 58 bin 217 lira para cezası uyguladı. Ayrıca F.M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
