        Hatay'da durdurulan araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı; 3 gözaltı

        Araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı: 3 gözaltı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 00:20 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:20
        İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

        Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi.

        Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Bölgede gezintiye çıkan 4 arkadaş, dere üzerinde zıplayarak video çekmek isterken buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlara ait görüntüler sanal medyada ilgi odağı olurken, grup yaşadıkları tehlikeli anları gülerek anlattı.

