Araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı: 3 gözaltı Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.01.2026 - 00:20 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:20

