Araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı: 3 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Giriş: 10.01.2026 - 00:20 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:20
İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu.
Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi.
Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ