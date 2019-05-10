Hatay’da, Fas'tan iş vaadiyle getirdikleri 20 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen çeteye yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 2'si kadın 19 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uzun zamanlı teknik ve fiziki takibin sonucunda 13 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda 2’si Suriyeli kadın olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan birinin kucağında çocuğunun bulunması dikkat çekti. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.