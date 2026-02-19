Hatay'da heyelan: Ev ve otomobil hasar gördü
Hatay Dörtyol'da meydana gelen heyelanda ev ve otomobil zarar gördü. Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı
Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.
Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.