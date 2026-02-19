Hatay'da heyelan: Ev ve otomobil hasar gördü

Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.

Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.