Hatay'da hurdalıktaki yangın, ağaçları yaktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Giriş: 21.09.2025 - 00:41 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:41
Yangın, saat 20.00 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi’ndeki hurdalıkta çıkıp, bölgedeki ağaçlara sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, hem hurdalıktaki hem de ağaçlıktaki yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
