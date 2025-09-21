Habertürk
        Hatay'da hurdalıktaki yangın, ağaçları yaktı - Güncel haberler

        Hatay'da hurdalıktaki yangın, ağaçları yaktı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 00:41 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:41
        Hurdalıktaki yangın, ağaçları yaktı
        Yangın, saat 20.00 sıralarında Küçükdalyan Mahallesi’ndeki hurdalıkta çıkıp, bölgedeki ağaçlara sıçradı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, hem hurdalıktaki hem de ağaçlıktaki yangını kontrol altına aldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        #yangın
