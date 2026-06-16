Hatay'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş: 16 Haziran 2026 - 01:45 Güncelleme:
Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 6. katında çalışan Mahmud S. (44), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud S. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ