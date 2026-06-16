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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Hatay'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaatın 6. katından düşen işçi öldü
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        Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 6. katında çalışan Mahmud S. (44), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud S. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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