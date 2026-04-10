Hatay'ın Antakya ilçesi sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 10 Nisan Cuma Antakya'da okul var mı? İşte detaylar...
Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Antakya'da etkili olan sağanağın yarın da devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle bazı önlemlerin alındığı ifade edildi. Alınan önlemler doğrultusunda öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla Antakya ilçesinde cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, yağışların bölgede etkisini devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara uyarı yapıldı.
