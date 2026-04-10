HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliği, sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Antakya'da etkili olan sağanağın yarın da devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle bazı önlemlerin alındığı ifade edildi. Alınan önlemler doğrultusunda öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla Antakya ilçesinde cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, yağışların bölgede etkisini devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara uyarı yapıldı.