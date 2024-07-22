Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 22.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:40
Arsuz'a bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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