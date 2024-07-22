Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arsuz'a bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay Arsuz
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...