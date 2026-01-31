Habertürk
Habertürk
        Hatay'da otoyol gişelerinde direğe çarpan TIR'da yangın çıktı

        TIR otoyol gişelerinde direğe çarptı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde direğe çarpan TIR'da çıkan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 02:49 Güncelleme: 31.01.2026 - 02:49
        TIR otoyol gişelerinde direğe çarptı
        M.Y. yönetimindeki TIR, Hatay-Adana Otoyolu'nun Dörtyol gişelerinde HGS direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle TIR'da yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaza nedeniyle TIR'da, gişelerde bulunan hız levhası ile HGS kamerasında hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

