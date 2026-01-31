TIR otoyol gişelerinde direğe çarptı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde direğe çarpan TIR'da çıkan yangın hasara neden oldu
Giriş: 31.01.2026 - 02:49 Güncelleme: 31.01.2026 - 02:49
M.Y. yönetimindeki TIR, Hatay-Adana Otoyolu'nun Dörtyol gişelerinde HGS direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'da yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaza nedeniyle TIR'da, gişelerde bulunan hız levhası ile HGS kamerasında hasar oluştu.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ