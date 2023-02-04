Bu mozaiğin üzerinde bir mozaik ustasının adı var. Mozaik ustasının adından, burada bir mozaik okulunun olduğunu kanıtlıyoruz. Mozaiklerden anlaşılıyor ki o dönemde Roma'nın en büyük üç kentinden biri Hatay. Mozaikler bunu bize kanıtlıyor."