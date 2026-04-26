Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da Antakya–Reyhanlı kara yolunda şüpheli bir minibüs durduruldu. Araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:54
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şüpheli minibüsü Antakya-Reyhanlı kara yolunda durdurdu.
Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Minibüsü trafikten meneden ekipler, sürücüsüne 124 bin lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
