İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkisinde bir çekici ile çarpıştı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.
İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaza sonrası alev alan kamyonun söndürülmesi için de itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ayrıntılar gelecek...
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