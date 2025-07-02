Hatay'daki yangının ortasından kuş yuvasını kurtardılar
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahaleler sürerken, polis ekipleri içinde yavru kuşların olduğunu fark ettikleri kuş yuvasını yangın bölgesinden kurtararak güvenli bir alana taşıdı.
Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale eden polis ekipleri yangın sırasında fark ettikleri bir kuş yuvasını zarar görmeden tahliye eden polis ekipleri, doğa sevgisiyle takdir topladı.
Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken.
Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti.
Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı.
Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.