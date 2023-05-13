HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Hatay başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Hatay ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ