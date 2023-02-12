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Haberler Gündem Hatay'dan Kütahya'daki kızına gelen depremzede yangında öldü
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Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede yangında öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

Hatay'dan Kütahya'daki kızına gelen depremzede yangında öldü
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kütahya Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

POLİS MEMURU KIZININ YANANI GELMİŞ

Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DÜKKANDA ÇIKAN YANGININ DUMANI BİNAYI SARMIŞ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.

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