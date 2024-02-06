Hatay depremi bilançosu: Hatay depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş depremi 1. yıl dönümünde anılıyor. Büyük felaketten Kahramanmaraş'ın yanı sıra toplamda 11 ilimiz etkilendi. Bu illerimizden biri olan Hatay'ın deprem bilançosu acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, "Hatay depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?" sorularının yanıtı...
Türkiye, 2023 yılıın 6 Şubat'ında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. İşte, 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki can kaybı sayısı...
HATAY DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremi’nin yıldönümü töreninde konuşan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş “Depremde sadece Hatay’da 24 bine yakın insanımızı kaybettik. O vefat edip ama defnedilmesi unutulan insanlarımız vardı. Çünkü o gün hepimiz öldük. Bir kısmımız toprağa altına verildi. Diğerleri tekrardan hayata tutunmak için birbirleriyle el ele omuz omuza hayatta kalma ve tekrar bu şehri yeşertmek için mücadeleye başladı. O günlerde Hatay halkı birbirine kenetlendi. O günden bugüne kadar Hatay’ı tekrardan ayağa kaldırmayı, insanlarımızın hayata tutunması için hep birlikte çaba sarf ettik. Bir dahaki depremlerde ne evlerimiz ve ne iş yerlerimiz yıkılsın ne de insanlarımızı kaybedelim. Depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.
6 ŞUBAT'TA HATAY'DA KAÇ BİNA YIKILDI?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 19 Şubat 2023 tarihinde Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Savaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hatay'da neredeyse sağlam bina yok. Çok sayıda mahallemiz yok oldu. Antakya'da en az yüzde 80 binanın yıkılması lazım. Şu anda 3 bin 100 civarında binamız zaten yerle bir olmuş durumda.
Onun dışında 10 bin civarında ağır hasar gören binamız var. Orta hasarlı binalar da var. Bunlar zaten bundan sonra olabilecek bir depreme dayanamazlar. Yani özellikle Antakya, Defne, Samandağ'ın bir kısmı, Kırıkhan'ın bir kısmı, İskenderun Arsuz'da ağır ve orta hasarlı binaları yıkmamız lazım."