Hatay Emniyet'inden işaret dili eğitimi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Türk İşaret Dili Temel Eğitimi'ne 52 personel katıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Türk İşaret Dili Temel Eğitimi vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak, güvenlik erişimlerini kolaylaştırmak, işitme engelli vatandaşların istek ve sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözmek, adli konularda karşılıklı iletişim kurarak engellilerin daha güvende hissetmelerini sağlamak, emniyet teşkilatına olan güveni artırmak, engellilerin içinde bulunduğu psikolojiyi ve ifade etmek istedikleri durumu anlayabilecek düzeyde personel yetiştirilmesi amaçlanıyor" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Eğitime katılan polisler, işitme engelli bireylerin suç öncesi, suç esnası ve suç sonrasında mağduriyetlerini önlemeye yönelik Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan aktif öğrenme temelli bir eğitim programı eğiticisi olacaklardır.

Bu bağlamda, eğitime katılan polisler, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, bilişim suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları, sahtecilik, hakaret ve tehdit ve kasten yaralama suçlarına ilişkin işitme engelli bireylerin mağduriyetlerini önlemeye yönelik eğitimleri verebileceklerdir."