        Hatay haberleri: 40 yıl hapisle aranıyordu gardıroptan çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        40 yıl hapisle aranıyordu gardıroptan çıktı!

        Hatay'da, dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan A.B., polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı. A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:14
        40 yıl hapisle aranıyordu gardıroptan çıktı!
        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

        A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
