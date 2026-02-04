Habertürk
Habertürk
        Emekli polis silahı uğruna can verdi!

        Hatay'da, yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralandı. Bulut, yanık tedavi merkezinde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:10
        Emekli polis silahı uğruna can verdi!
        Hatay'da yangın; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evi alevlere teslim oldu.

        BEYLİK TABANCASINI ALMAK İSTEDİ

        İHA'daki habere göre can havliyle kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı.

        VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

        Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        HAYATA BİR HAFTA TUTUNABİLDİ

        Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

