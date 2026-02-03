Hatay'da olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şüpheli, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu.

TECAVÜZ VE GASP DEHŞETİ

İHA'daki habere göre zanlılar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Genç kadının ihbarı sonrası 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

PARA DA KABLO DA BULUNDU

Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.