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        Hatayspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti

        Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:00
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        Hatayspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti
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        Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Takım yarın Mersin Stadyumu´nda gerçekleştireceği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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