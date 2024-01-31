Hatayspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Takım yarın Mersin Stadyumu´nda gerçekleştireceği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.