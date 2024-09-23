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        Baraj gölünde boğulan 5 kişiden baba ve 2 çocuğu Suriye'de toprağa verilecek

        HATAY'da yüzmek için girdikleri Reyhanlı Baraj Gölü'nde boğulan 5 kişiden Hamed Al Marri (5) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:54
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        Baraj gölünde boğulan 5 kişiden baba ve 2 çocuğu Suriye'de toprağa verilecek
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        HATAY’da yüzmek için girdikleri Reyhanlı Baraj Gölü’nde boğulan 5 kişiden Hamed Al Marri (5) toprağa verildi. Suriye uyruklu Ahmet Hac Abdo (47) ile çocukları Muhammed Hac Abdo (16) ve İbrahim Hac Abdo’nun (8) cenazelerinin defnedilmek üzere ülkelerine gönderileceği, diğer kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Reyhanlı Baraj Gölü’ne giren Ahmet Hac Abdo, çocukları Muhammed Hac Abdo ve İbrahim Hac Abdo ile başka bir ailenin çocuğu Hamed Al Marri, ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 5 kişinin cansız bedenleri bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından Hamed Al Marri, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Ahmet Hac Abdo, çocukları Muhammed Hac Abdo ve İbrahim Hac Abdo'nun cenazelerinin ise ülkelerinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan üzerinde kimliği çıkmayan diğer kişinin kimlik tespitinin sürdüğü kaydedildi.

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