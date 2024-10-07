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        Otomobil, motosiklete ve duvara çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        HATAY'da otomobilin motosiklet ile iş yeri duvarına çarptığı kazada Ali Alkan (57) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:20
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        Otomobil, motosiklete ve duvara çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        HATAY'da otomobilin motosiklet ile iş yeri duvarına çarptığı kazada Ali Alkan (57) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü Ali Alkan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil de bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye Ali Alkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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