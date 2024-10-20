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        Hatay'da devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

        HATAY'da seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan yolcu öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:45
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        Hatay'da devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
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        HATAY'da seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan yolcu öldü, sürücü yaralandı.

        Kaza Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ASR 865 plakalı motosiklet, kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürçünün yaralandığı, yolcu olarak araçta bulunan Deniz Doğru’nun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Deniz Doğru'nun cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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