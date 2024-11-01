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        Suriye'de çıkan orman yangını, Samandağ'dan da görüldü

        SURİYE'nin Lazkiye kırsalı Badrusiya dağlarında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:45
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        Suriye'de çıkan orman yangını, Samandağ'dan da görüldü
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        SURİYE’nin Lazkiye kırsalı Badrusiya dağlarında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü.

        Suriye’nin Lazkiye kırsalında Badrusiya dağlarında 2 önce orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen alevler, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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