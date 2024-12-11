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        Suriye'deki evlerine ilk defa gidecek olan Himar: Ülkemi çok merak ediyorum

        TÜRKİYE'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:25
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        Suriye'deki evlerine ilk defa gidecek olan Himar: Ülkemi çok merak ediyorum
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        TÜRKİYE'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan sürüyor. Türkiye'de doğan ve ülkesine ilk defa gidecek olan Himar el-Cemal (10), "Çok mutluyum, güzel hissediyorum. Babaannem ve diğer akrabalarım orada. Ülkemi çok merak ediyorum" dedi.

        Muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından Türkiye'deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sınıra getirdiği mobil hizmet araçlarının devreye girmesiyle gümrük kapısındaki yoğunluğun azaldığı görüldü. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gitmeye başladı.

        'BİZE KUCAK AÇTINIZ, BAKTINIZ'

        Memleketi Hama'ya 7 yıl sonra dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Abdulhalik Mahmud (38), "İnsan sonuçta kendi memleketine gidiyor. Çok mutluyuz. Allah'a çok şükür, savaş bitti. Türkiye devletine de çok teşekkür ediyoruz. Bize kucak açtınız, baktınız. Ailemle birlikte evimize dönüyoruz" diye konuştu.

        'HER ŞEYE BAŞTAN BAŞLAYACAĞIZ’

        Türkiye'den ayrılmanın zor olduğunu belirten Vahid el-Bitar (36) ise "10 yıl sonra Hama'ya gideceğiz. Burada tanıdığımız çok insan var. Herkes 'gitme' dedi ancak anne, babamızı özledik. Evimize dönmemiz gerek. Çok heyecanlıyız. Oraya döndüğümüzde her şeye baştan başlayacağız. Türk devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve komşularımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye'de doğan ve ülkesine ilk defa gidecek olan Himar el-Cemal de "Çok mutluyum, güzel hissediyorum. Babaannem ve diğer akrabalarım orada. Ülkemi çok merak ediyorum" diye konuştu.

        'TÜRK VATANDAŞLARI BİZLERİ ÇOK KOLLADI'

        Öte yandan çalışanlar, ev ve iş yeri sahip olan Suriyeliler geçiş öncesi Türkiye'de bulunmalarını gerektirecek durumları çözmeye çalışıyor. İç savaş başladığı dönemde Lazkiye'den Reyhanlı'ya yürüyerek gelen Fatma Mansur (35), en kısa sürede ülkesine döneceğini söyledi. Mansur, "Türk vatandaşları bizleri çok kolladı. Türk kardeşlerimizle çok güzel günler yaşadık. Özgürlük gününü Türk kardeşlerimizle mutlulukla yaşadık. Ne yaşadıklarımı unutmayacağım. Bugünlere bakarak mutlu oluyorum. Çocukluğumu azap içinde yaşadığımı da unutmayacağım. Bu mutluluğu yaşadığım için çok mutluyum. Bugün herkes mutlu. Savaşta ölen ağabeyim huzur içinde yatacak. Onların ne yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarıma boğuluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi misafir ettikleri ve bize özgürlük kelimesinin anlamını öğrettikleri için tüm Türk kardeşlerimize de çok teşekkür ederiz" dedi.

        '3 YAŞINDA TÜRKİYE'YE GELDİM, ŞİMDİ 17 YAŞINDAYIM'

        3 yaşında ailesi ile Türkiye'ye geldiğini belirten Zehra Acını (17), lisede okuduğunu belirterek, "O döneme ait hatırladığım tek şey, Esad'ın zulmünden kaçmaktı. Buraya geldiğimde çok küçüktüm. Ailemle birlikte çok uğraştık, çok çabaladık ama sonunda büyüdük. Türkiye'de eğitim aldım, şimdi 17 yaşındayım. Burada çok mutlu olduk. Bugün Esad zulmü bitti. En kısa zamanda ülkemize geri döneceğiz ve akrabalarımızla mutluluklarımızı yaşayacağız" diye konuştu.

        Hatice Kadro (65) da Esad rejiminin sona ermesinin ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğunu anlatarak, "Bizim evlerimiz yıkıldı, Esad'dan çok zulüm gördük. Buraya zulümden kaçıp geldik, misafir olduk. Gidip, evlerimizi onaracağız. Türk kardeşlerimiz hepsi bizim için çok değerliler" ifadelerini kullandı.

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