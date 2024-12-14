Türkiye'de usta oldu; Suriye'de tatlıcı dükkanı açacak

SURİYE’deki iç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Türkiye’ye sığınan ve Reyhanlı’da tatlı yapmayı öğrenen Reşvan Nacib (33), ülkesine dönmek için hazırlık yaparken, “Memleketime, İdlib’e döneceğim. Burada tatlı yapmayı öğrendim, orada da yapacağım” dedi.

Suriye’de 2011’in Mart ayında başlayan iç savaşın ardından ülkelerinden kaçan milyonlarca Suriyeli, farklı ülkelere sığındı. Türkiye’ye sığınıp, yaşamlarını yeniden kuran çok sayıda Suriyeli ise muhalif grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. İdlib’teki çatışmalardan kaçıp, 7 yıl önce annesiyle Türkiye’ye sığınan Reşvan Nacib, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, tatlıcıda çalışma başladı. Babasını 4 yaşındayken kaybeden ve ailesine tek başına bakan Reşvan, iç savaşın ardından, ülkesine dönmek için hazırlık yapmaya başladı.