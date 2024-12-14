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        Türkiye'de usta oldu; Suriye'de tatlıcı dükkanı açacak

        SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Reyhanlı'da tatlı yapmayı öğrenen Reşvan Nacib (33), ülkesine dönmek için hazırlık yaparken, "Memleketime, İdlib'e döneceğim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:30
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        Türkiye'de usta oldu; Suriye'de tatlıcı dükkanı açacak
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        SURİYE’deki iç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Türkiye’ye sığınan ve Reyhanlı’da tatlı yapmayı öğrenen Reşvan Nacib (33), ülkesine dönmek için hazırlık yaparken, “Memleketime, İdlib’e döneceğim. Burada tatlı yapmayı öğrendim, orada da yapacağım” dedi.

        Suriye’de 2011’in Mart ayında başlayan iç savaşın ardından ülkelerinden kaçan milyonlarca Suriyeli, farklı ülkelere sığındı. Türkiye’ye sığınıp, yaşamlarını yeniden kuran çok sayıda Suriyeli ise muhalif grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. İdlib’teki çatışmalardan kaçıp, 7 yıl önce annesiyle Türkiye’ye sığınan Reşvan Nacib, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, tatlıcıda çalışma başladı. Babasını 4 yaşındayken kaybeden ve ailesine tek başına bakan Reşvan, iç savaşın ardından, ülkesine dönmek için hazırlık yapmaya başladı.

        Türkiye’de yaşadığı süre boyunca çok büyük destek gördüğünü anlatan Nacib, ülkesinde dükkan açacağına değinerek, “İç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Türkiye’ye sığındım. Önce İstanbul’da daha sonra da Ankara’da çalıştım. Uzun zaman önce Hatay’a geldim ve Reyhanlı’da yaşamaya başladım. Allah’a şükür, 7 yıl boyunca rahat bir şekilde yaşadık. Bayramdan sonra memleketime, İdlib’e döneceğim. Burada tatlı yapmayı öğrendim. İnşallah dönünce de öğrendiğim işi yapacağım. Türk halkına ve devletine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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