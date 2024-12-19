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        İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda tur atladı

        STADYUM:KIRIKHAN STADIHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin ÜnalİSKENDERUNSPOR: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:25
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        İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda tur atladı
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        STADYUM:KIRIKHAN STADI

        HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal

        İSKENDERUNSPOR: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90 Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kursun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90 Mahmut Bilir)

        HATAYSPOR: Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes

        GOLLER: Dk. 43 Görkem Sağlam(K.K.) (İskenderunspor)

        SARI KARTLAR: Dk.31 Serdarcan Eralp, Dk. 90 Yasin Başaytaç, Dk. 90 Gökten Işılak, Dk. 90 Ulaş Zengin (İskenderunspor), Dk.27 Kerem Alıcı, Dk.81 Burak Yılmaz, Dk. 90 Görkem Sağlam(Hatayspor)

        TÜRKİYE Kupası 5’inci tur karşılaşmasında İskenderunspor, sahasında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. İskenderunspor bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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