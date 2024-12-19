İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda tur atladı
STADYUM:KIRIKHAN STADIHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin ÜnalİSKENDERUNSPOR: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk.
STADYUM:KIRIKHAN STADI
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal
İSKENDERUNSPOR: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90 Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kursun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90 Mahmut Bilir)
HATAYSPOR: Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes
GOLLER: Dk. 43 Görkem Sağlam(K.K.) (İskenderunspor)
SARI KARTLAR: Dk.31 Serdarcan Eralp, Dk. 90 Yasin Başaytaç, Dk. 90 Gökten Işılak, Dk. 90 Ulaş Zengin (İskenderunspor), Dk.27 Kerem Alıcı, Dk.81 Burak Yılmaz, Dk. 90 Görkem Sağlam(Hatayspor)
TÜRKİYE Kupası 5’inci tur karşılaşmasında İskenderunspor, sahasında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. İskenderunspor bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.
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