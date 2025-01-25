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        Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 21'inci haftasında 27 Ocak'ta saat 20.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:10
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        Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 21'inci haftasında 27 Ocak'ta saat 20.00’de deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, akşam antrenmanının ardından hava yoluyla İstanbul’a giderek maç saatini bekleyecek. Mücadele öncesinde Hatayspor’da Jonathan Okoronkwo’nun sakatlığı sürerken, Lamine Diack kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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