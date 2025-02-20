Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
HATAY'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin İlhan (73) hayatını kaybetti.
HATAY’da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin İlhan (73) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yönetimindeki 33 AEE 914 plakalı kamyon, caddeye çıkarken Hüseyin İlhan'ın kullandığı 31 E 0134 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalan İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü R.T. gözaltına alınıp, soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.