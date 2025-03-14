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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:30
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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekkoz mevkisindeki orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman yangınına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı,1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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