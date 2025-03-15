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        Hatayspor Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        SÜPERLig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:05
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        Hatayspor Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        SÜPERLig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 28'inci haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, akan oyunda hava topu, akan oyunda şut, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Hatayspor’da sakatlıkları devam eden Carlos Strandberg, Lamine Diack, Kamil Ahmet Çörekçi maçta forma giyemeyecek.

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