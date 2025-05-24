Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
HATAY'ınReyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.
HATAY'ınReyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.
Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besiciler de kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında besici İbrahim Yumuşak'ın 'Yusuf' adını verdiği 4 yaşındaki 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğası, büyük ilgi çekti. Yusuf'a 420 bin lira fiyat biçen İbrahim Yumuşak, "Çiftliğimizde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.
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