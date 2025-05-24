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        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:00
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        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
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        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

        Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besiciler de kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında besici İbrahim Yumuşak'ın 'Yusuf' adını verdiği 4 yaşındaki 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğası, büyük ilgi çekti. Yusuf'a 420 bin lira fiyat biçen İbrahim Yumuşak, "Çiftliğimizde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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