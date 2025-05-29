Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ ve Arsuz'daki 'ses' panik yarattı

        HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:51 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ ve Arsuz'daki 'ses' panik yarattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

        Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada
        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada
        Hatay'da sağlıksız koşullarda taşınan 34 kilogram et ele geçirildi
        Hatay'da sağlıksız koşullarda taşınan 34 kilogram et ele geçirildi
        Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi
        Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi
        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi
        Suriyeli yetim çocuklara algoritma ve kodlama eğitimi verildi
        Suriyeli yetim çocuklara algoritma ve kodlama eğitimi verildi