Samandağ ve Arsuz'daki 'ses' panik yarattı
HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.
HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.
Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."
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