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        Halkalı küçük cılıbıt ve yavruları, Milleyha'daki molada görüntülendi

        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtlayan halkalı küçük cılıbıt kuşu ile 4 yavrusu görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:30
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        Halkalı küçük cılıbıt ve yavruları, Milleyha'daki molada görüntülendi
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        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtlayan halkalı küçük cılıbıt kuşu ile 4 yavrusu görüntülendi.

        İnce yapısı, zarif görünümü ve sarı göz halkasıyla dikkat çeken halkalı küçük cılıbıt kuşu, 4 yavrusuyla Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde görüntülendi. 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtladığı değerlendirilen ve göçmen kuşlarından olan halkalı küçük cılıbıt ile yavruları, su kenarında gün boyu beslendi. Beyaz boyun halkası ve siyah göğüs kuşağı ile ilgi çeken kuşlar, yaz aylarında Türkiye'nin göç yollarındaki göletlerde zaman zaman kuş gözlemcilerinin objektifine yansıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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